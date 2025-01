Informację o wszczęciu śledztwa w sprawie "zdrady dyplomatycznej" przez Antoniego Macierewicza przekazała w piątek Prokuratura Krajowa.

Zawiadomienie przewodniczącego Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich, gen. bryg. Jarosława Stróżyka o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "zdrady dyplomatycznej" przez byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza wpłynęło 28 listopada 2024 roku. Reklama

"Zdrada dyplomatyczna" Antoniego Macierewicza. Prokuratura wszczęła śledztwo

"Czyn będący przedmiotem zawiadomienia polegał na doprowadzeniu do nieprzystąpienia Polski do międzynarodowego programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu, znanego jako 'Karkonosze'. Niepozyskanie powyższych samolotów miało skutkować obniżeniem zdolności Sił Zbrojnych RP i negatywnie wpłynąć na strategiczne bezpieczeństwo państwa" - wskazano w komunikacie prokuratury.

Jak czytamy, zawiadomienie zostało przekazane do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie w celu procesowego rozpoznania, a w ramach postępowania sprawdzającego uzyskano odpowiednią dokumentację. Co więcej, gen. bryg. Stróżyk został przesłuchany w charakterze świadka.

Na podstawie uzyskanego materiału dowodowego 2 stycznia tego roku prokurator wszczął śledztwo. Dotyczy ono "działania od listopada 2015 r. do października 2016 r. na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez byłego ministra obrony narodowej, upoważnionego do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa i zagraniczną organizacją, w związku z podjęciem decyzji o nieprzystąpieniu Polski do programu Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) w ramach programu 'Karkonosze'". Reklama

Program "Karkonosze". Prokuratura bada działania Antoniego Macierewicza

Program, o którym mowa w komunikacie prokuratury, miał umożliwić Polsce uzyskanie zdolności do transportu strategicznego, ewakuacji medycznej i tankowania w powietrzu.

"Nieprzystąpienie do programu mogło mieć negatywny wpływ na strategiczne bezpieczeństwo państwa poprzez znaczne obniżenie zdolności Sił Zbrojnych RP i realne zagrożenie zapewnienia ciągłości obrony powietrznej kraju. Nadto spowodowało szkodę w mieniu Ministerstwa Obrony Narodowej w łącznej kwocie 473 600 euro, stanowiącą wydatki poniesione w związku z przygotowaniami do przystąpienia do powyższego programu" - podkreślono.

Prokuratura podkreśla, że chodzi o czyn z art. 129 k.k., czyli "zdradę dyplomatyczną". Jak wyjaśniono, przestępstwo to polega na działaniu na szkodę Polski "przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją". Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

