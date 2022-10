Janusz Korwin-Mikke stał na czele partii KORWiN (Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja), która sam założył, pod 2015 roku. Swoją rezygnację potwierdził pod koniec września.

Sławomir Mentzen ma 35 lat, jest ekonomistą i doradcą podatkowym. Dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa partii KORWiN. Ugrupowanie to jest jednym z wchodzących w skład Konfederacji, która ma obecnie 11 posłów w Sejmie.









Konflikt z Wolnościowcami

Kilka dni przed kongresem partii KORWiN profilu Wolnościowców - partii, która wchodzi w skład Konfederacji) pojawił się wpis krytykujący Sławomira Mentzena.

Reklama

"Doszły do nas słuchy, że kol. Sławomir Mentzen chce przewrócić do góry nogami dawno już ustalone pierwsze miejsca na listach Konfederacji do Sejmu, które są efektem jednogłośnej decyzji Rady Liderów, najważniejszego ciała decyzyjnego w ramach naszej partii. Jest to o tyle niezręczne w jego wykonaniu, że jako jedyny nie znalazł czasu, żeby pojawić się na ich ustalaniu" - czytamy.

O spór między Wolnościowcami i partią KORWiN zapytano posła Konfederacji i prezesa Wolnościowców Artura Dziambora. Ten odparł, że Mentzen chce zmienić ustalony wcześniej układ jedynek na listach wyborczych.

- My mamy w Konfederacji bardzo proste ustalenia. Zostały poczynione już z rok temu co najmniej i one mówią o tym, kto, gdzie jest, w którym okręgu liderem z nazwiska po to właśnie, żeby nie było tego typu "wojenek", które dzieją się we wszystkich innych partiach. (...) My sobie to z góry ustaliliśmy. (...) Dzisiaj, niestety, przychodzi nam bronić tych ustaleń - dodał na antenie Poranka Siódma 9 poseł.

- Otrzymujemy sygnały, że to, co zostało ustalone, nagle będzie atakowane, jest czymś, co należy zatrzymać. Konfederacja musi zachować integralność i walczyć z PiS-em, PO, PSL i Lewicą, a nie między sobą - dodał.