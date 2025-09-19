W piątek doszło do trzech incydentów z udziałem rosyjskich samolotów w rejonie Morza Bałtyckiego.

"W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią i stanowczo potępia naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez Rosję" - podkreślił Radosław Sikorski, nawiązując do jednego ze zdarzeń.

Radosław Sikorski komentuje incydenty z rosyjskimi samolotami

Szef polskiej dyplomacji odniósł się do dwóch incydentów. Pierwszy - dotyczący Polski, to atak rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną i w części zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze myśliwce.

Natomiast 19 września rano trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Maszyny leciały w pobliżu wyspy Vaindloo nad Zatoką Fińską i pozostawały tam przez około 12 minut. Estonia zadeklarowała, że zwróci się o konsultacje na podstawie art. 4. NATO.

Samolot szpiegowski i przelot obok polskiej platformy

Wcześniej w piątek niemieckie myśliwce Eurofighter zostały poderwane w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu szpiegowskiego Ił-20M nad Morzem Bałtyckim. Samoloty startowały z bazy Rostock-Laage.

Rosyjski samolot szpiegowski leciał bez planu lotu i sygnału transpondera w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO.

Również w piątek, jak przekazała Straż Graniczna, dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot także nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy.

Rzecznik rządu o przeniesieniu ambasady Rosji: Nie podoba mi się tak okazały budynek w kluczowym miejscu Polsat News Polsat News