W skrócie Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo.

Estonia zwróciła się do NATO o konsultacje w ramach artykułu 4.

NATO natychmiast zareagowało, przechwytując rosyjskie myśliwce, a incydent został określony przez UE jako poważna prowokacja, co spotkało się z apelem o nowe sankcje wobec Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Wcześniej artykuł 4 NATO został uruchomiony na wniosek Polski, po tym jak w nocy z 9 na 10 września doszło do bezprocentowego wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

"Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron" - brzmi zapis tego artykułu.

Estonia. Trzy MiG-31 w przestrzeni powietrznej

Estonia po naruszeniu przez rosyjskie lotnictwo przestrzeni powietrznej wezwała do ministerstwa spraw zagranicznych charge d'affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.

Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem terytorium Estonii.

Natychmiastowa reakcja NATO. Rosyjskie myśliwce przechwycone

NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii - poinformowała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i (demonstracja) możliwości reagowania NATO - podkreśliła.

Z bazy w Amari wystartowały włoskie F-35, które są tam rozmieszczone w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas uznała incydent za wyjątkowo niebezpieczną prowokację. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała natomiast liderów państw UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji na Rosję.

Rzecznik rządu o przeniesieniu ambasady Rosji: Nie podoba mi się tak okazały budynek w kluczowym miejscu Polsat News Polsat News