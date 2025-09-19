Rosyjskie samoloty nad Estonią. Tallin sięga po art. 4. NATO

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Aktualizacja

Estonia podjęła decyzję o zwróceniu się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o konsultacje na podstawie artykułu 4. NATO w związku z naruszeniem jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce - poinformował w piątek estoński premier Kristen Michal.

Premier Estonii Kristen Michal
Premier Estonii Kristen MichalMAGALI COHENAFP

W skrócie

  • Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo.
  • Estonia zwróciła się do NATO o konsultacje w ramach artykułu 4.
  • NATO natychmiast zareagowało, przechwytując rosyjskie myśliwce, a incydent został określony przez UE jako poważna prowokacja, co spotkało się z apelem o nowe sankcje wobec Rosji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Wcześniej artykuł 4 NATO został uruchomiony na wniosek Polski, po tym jak w nocy z 9 na 10 września doszło do bezprocentowego wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

"Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron" - brzmi zapis tego artykułu.

Estonia. Trzy MiG-31 w przestrzeni powietrznej

Estonia po naruszeniu przez rosyjskie lotnictwo przestrzeni powietrznej wezwała do ministerstwa spraw zagranicznych charge d'affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.

Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Zobacz również:

Radosław Sikorski odniósł się do serii incydentów z udziałem rosyjskich samolotów
Polska

Sikorski grzmi po akcji Rosjan. "Stanowczo potępiamy"

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem terytorium Estonii.

    Natychmiastowa reakcja NATO. Rosyjskie myśliwce przechwycone

    NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii - poinformowała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i (demonstracja) możliwości reagowania NATO - podkreśliła.

    Z bazy w Amari wystartowały włoskie F-35, które są tam rozmieszczone w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

    Zobacz również:

    Rosyjskie myśliwce naruszyły strefę bezpieczeństwa platformy Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Zdjęcie ilustracyjne
    Polska

    Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. "Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP"

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas uznała incydent za wyjątkowo niebezpieczną prowokację. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała natomiast liderów państw UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji na Rosję.

      Zobacz również:

      Rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Zdjęcie ilustracyjne
      Świat

      Rosyjskie myśliwce w przestrzeni kraju NATO. "Brutalne i bezprecedensowe"

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Rzecznik rządu o przeniesieniu ambasady Rosji: Nie podoba mi się tak okazały budynek w kluczowym miejscuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze