Rozwód bez orzekania o winie. Czy pozasądowy rozwód ma sens?

Mecenas Filip Pełny, który jest specjalistą w dziedzinie prawa rodzinnego, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zaznacza, że " chociaż sąd nie musi wyrażać zgody na zawarcie małżeństwa przez dwie dorosłe osoby , to obowiązujące przepisy wymagają , aby sąd sprawdził spełnienie określonych warunków przy rozwodzie ". Muszą wystąpić tzw. przesłanki pozytywne, czyli trwały i zupełny rozkład małżeństwa i nie mogą pojawić się przesłanki negatywne, co oznacza, że rozwód nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ani dobrem małoletnich dzieci. Sąd dokładnie bada te okoliczności w trakcie każdej sprawy rozwodowej.

W 2022 roku orzeczono 60,2 tys. rozwodów, a wskaźnik rozwodów w Polsce wynosi 16 na 10 tys. mieszkańców, co jest bliskie średniej unijnej wynoszącej 17. W 2023 roku do sądów wpłynęło 81 tys. pozwów rozwodowych. Sędzia Ewa Ważny zwraca uwagę na przeciążenie sądów i wskazuje na potrzebę umożliwienia parom samodzielnego decydowania o rozwiązaniu małżeństwa, szczególnie gdy zgadzają się co do warunków rozwodu.