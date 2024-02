Rośnie liczba rozwodów w Polsce. Dwa miasta dominują nad resztą kraju

Rekord w poznańskim sądzie

Rozwody w Polsce. Miasta dominują nad wsiami

Fala rozwodów w Polsce. Znaczący wpływ pandemii

Znaczącej zmiany w statystykach dokonała pandemia koronawirusa, która na krótką chwilę wstrzymała rosnącą liczbę rozwodów w Polsce. W 2020 roku rozstało się zaledwie 51,2 tys. par , by rok później ponownie podnieść się do 61 tysięcy.

- Okres pandemii mógł sprzyjać problemom komunikacyjnym i uwypuklić różnice charakterów, a nawet je zweryfikować. Mogły się na to nałożyć problemy organizacyjne, gdy wszyscy domownicy musieli stworzyć sobie miejsce do pracy i nauki w jednym mieszkaniu. To był też niestety czas, gdy u dzieci i dorosłych zaczęły występować lub nasilać się różne kłopoty ze zdrowiem psychicznym, w tym zaburzenia. W niektórych domach dochodziło do przemocy i pojawiały się różnego rodzaju używki. Biorąc to wszystko pod uwagę można przyznać, że pandemia przyspieszyła u wielu osób decyzję o sformalizowaniu rozstania albo przynajmniej o odcięciu się od partnera, zwłaszcza jeśli relacja była toksyczna - wyjaśnia dr Eysymontt.