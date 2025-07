"Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic " - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Później, w Lublinie, w rozmowie z TVN24 Sikorski podkreślił, że rosyjską motywacją do przeprowadzania tego rodzaju ataków jest "sianie terroru".

- Szef filii firmy Barlinek poinformował mnie, że atak był z trzech kierunków, więc on zakłada, że celowo. Pracownicy byli w schronach, ale mimo to przez pożary kilka osób zostało rannych. Myślę, że to nam wszystkim uświadamia skalę i okrucieństwo rosyjskich ataków na Ukrainę - mówił szef polskiej dyplomacji.