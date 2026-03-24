W skrócie Izrael ogłosił kontrolę nad wszystkimi mostami na rzece Litani w Libanie i stworzenie stref bezpieczeństwa na południe od niej.

Hezbollah zapowiedział walkę w odpowiedzi na plany Izraela, określając je jako "egzystencjalne zagrożenie" dla Libanu.

W wyniku izraelskich ataków na południowy Liban i część Bejrutu zginęło ponad tysiąc osób, a ponad milion zostało zmuszonych do przesiedlenia.

Minister obrony Izraela Israel Kac zapowiedział, że z powodu działalności proirańskiego Hezbollahu w Libanie, tereny na południe od rzeki Litani zostaną objęte specjalną wojskową ochroną.

- Siły Obronne Izraela (IDF) będą nadal z pełną mocą działać w Libanie przeciw (proirańskiemu) Hezbollahowi. Setki tysięcy mieszkańców południowego Libanu, którzy ewakuowali się na północ, nie powróci na południe od rzeki Litani, dopóki nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo mieszkańców północy Izraela - oznajmił podczas narady z udziałem szefa Sztabu Generalnego IDF generała Ejala Zamira.

Bliski Wschód. Izrael chce stworzyć w Libanie "strefy bezpieczeństwa"

Jak mówił Kac, wszystkie mosty na Litani, które były wykorzystywane przez Hezbollah do przemieszczania bojowników i broni do południowego Libanu, "zostały wysadzone w powietrze i IDF będzie kontrolować pozostałe mosty oraz strefę bezpieczeństwa aż do Litani".

- Zasada jest jasna. Tam, gdzie jest terror i rakiety, nie będzie domów ani mieszkańców, i będzie się tam znajdować IDF - oznajmił.

Wcześniej Kac ostrzegał rząd Libanu, że utraci swoje terytorium, jeśli nie rozbroi Hezbollahu.

Hezbollah reaguje na plany Izraela. "Egzystencjalne zagrożenie"

W reakcji na plany Izraela Hezbollah zapowiedział walkę o uniemożliwienie izraelskim wojskom okupacji południowego Libanu, nazywając podobne manewry "egzystencjalnym zagrożeniem" dla kraju.

- Nie mamy innego wyboru, jak stawić czoła tej agresji i utrzymać ten teren - powiedział agencji Reutera członek libańskiego parlamentu Hassan Fadlallah.

Wojna na Bliskim Wschodzie. W Libanie zginęło ponad tysiąc osób

W izraelskich atakach na południowy Liban i część Bejrutu zginęło ponad tysiąc osób, a ponad milion osób zostało zmuszonych do przesiedlenia. Wśród zabitych jest 120 dzieci. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka skrytykował działania Izraela, a w szczególności stosowanie przez niego nakazów ewakuacji.

Hezbollah dołączył do Iranu w trwającej od 28 lutego wojnie z USA i Izraelem, tym samym rozszerzając konflikt na Liban. W rezultacie rząd w Bejrucie na nadzwyczajnym posiedzeniu zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych proirańskiej organizacji.

Mimo wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który w poniedziałek zapewniał, że Waszyngton i Teheran wkrótce osiągną porozumienie, nie wiadomo, czy zawieszenie broni w Libanie będzie jego częścią.

Źródła: Reuters

