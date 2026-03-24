W skrócie Zaporoska Elektrownia Jądrowa straciła połączenie z linią dnieprowską i korzysta z linii zapasowej.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi prowadzi rozmowy z Rosją i Ukrainą w sprawie lokalnego zawieszenia broni.

W wyniku ataków w kilku obwodach Ukrainy występują przerwy w dostawach prądu, są ofiary i ranni.

"Zaporoska Elektrownia Atomowa w Ukrainie straciła dzisiaj połączenie z linią dnieprowską o napięciu 750 kV, w związku z czym jest uzależniona od jedynej linii zapasowej zapewniającej zasilanie z zewnątrz" - przekazano we wtorek w komunikacie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Jak dodano, dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi rozpoczął rozmowy z Ukrainą i Rosję, aby ustanowić lokalne zawieszenie broni, które pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych napraw.

Wojna w Ukrainie. Elektrownia w Zaporożu bez dostępu do kluczowej linii

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, położona w Enerhodarze, nad Zbiornikiem Kachowskim w Ukrainie, jest największą elektrownią atomową w Europie i jedną z 10 największych na świecie. Od 2022 roku znajduje się pod kontrolą Rosji.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że łącznie w przestrzeni powietrznej tego kraju znalazło się kilkaset rosyjskich dronów i pocisków.

W rezultacie uderzenia doszło do poważnych uszkodzeń ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Jak przekazało w mediach społecznościowych Ministerstwo Energii Ukrainy, braki w dostawach prądu występują w obwodach zaporoskim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim i chersońskim.

Zmasowany atak Rosji w Ukrainie. Poważne uszkodzenia infrastruktury krytycznej

W związku z trudną sytuacją we wtorek wieczorem w większości regionów Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy dostaw prądu. Zaapelowano także do konsumentów o oszczędne gospodarowanie energii.

Ofiarą ataku padła infrastruktura krytyczna, ale także obiekty cywilne. Jak podaje agencja UNIAN, w gminie Połtawa zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych, uszkodzone zostały także budynki mieszkalne i hotel. W Zaporożu jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

Nad ranem jeden z rosyjskich dronów trafił także w pociąg osobowy znajdujący się na stacji w miejscowości Słatyne w obwodzie charkowskim. W ataku zginęła jedna z pasażerek, 61-letnia kobieta.

Źródło: UNIAN

