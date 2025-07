Z kolei we wtorek "The New York Times" poinformował, że większość obiecanych Ukrainie dostaw jest natychmiast gotowa do wysyłki. Spośród sojuszników Kijowa, do zakupu na jego rzecz Patriotów, których koszt to ok. 1 mld dol. za sztukę, zobowiązały się m.in. Niemcy i Norwegia. Berlin zamówił łącznie dwa takie systemy.