Rewolucja w Trybunale Konstytucyjnym. "Pakiet reform niedługo"

Władysław Kosiniak-Kamysz: Do zmian w TK potrzebna jest zmiana konstytucji

Wicepremier ocenił, że do zmian w wymiarze sprawiedliwości "potrzebna jest zmiana konstytucji" i "nowy rozdział w Trybunale Konstytucyjnym".

Zdaniem wicepremiera rząd powinien "usunąć grzech pierworodny", którym - w jego opinii - było zaprzysiężenie "sędziów dublerów", co w konsekwencji doprowadziło do "zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego".

- Od tego rozpoczyna się cała kaskada problemów dotycząca wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę poczucia niesprawiedliwości u znakomitej większości naszych rodaków - niepewności dochodzenia swoich praw, długości trwania postępowań - zastrzegł. - To jest dorobek ośmiu lat: Chaos, bezład, zupełny bałagan i brak pewności orzeczeń - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców stwierdził, że Polska wymaga "resetu konstytucyjnego". - My będziemy gotowi do określonych propozycji. Potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby przygotować cały pakiet zmian - powiedział wicepremier i dodał, że ma "pełne zaufanie do ministra Bodnara".