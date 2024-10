Razem przerywa milczenie. "Nie dopuścimy do tego"

Partia Razem przerywa milczenie po tym, jak kilka posłanek i senatorek ogłosiło, że opuszcza szeregi ugrupowania. We wpisie poinformowano, że łącznie partię opuściło 27 osób. Zapowiedziano, że o przyszłości formacji, w domyśle odłączeniu od klubu Lewicy w Sejmie, politycy zdecydują na kongresie w weekend. "Nie dopuścimy do tego, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu Tuska był głos skrajnej prawicy" - podkreślono.