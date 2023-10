"Wiele wskazuje na to, że policja polityczna CBA podjęła nielegalne działania wobec nas, polityków Trzeciej Drogi" - napisał Michał Kobosko. Odniósł się tym samym do pytań byłego szefa CBA Pawła Wojtunika do ministra Mariusza Kamińskiego. Dotyczyły m.in. doniesień o podsłuchiwaniu opozycji na dwa dni przed wyborami. "To wstrząsające" - podsumował wiceszef Polski 2050. Oburzenie wyraził też m.in. europoseł Bartosz Arłukowicz. "Paweł Wojtunik nie zadaje pytań, na które nie zna odpowiedzi"- napisał. Na pytania byłego szefa CBA o odprawę w Lucieniu zareagował przedstawiciel służb Stanisław Żaryn. Zdecydowanie zaprzeczył stawianym tezom.