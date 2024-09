Pytał o słabe miejsca wałów. Zarzuty dla fałszywego żołnierza SKW

Pierwszy z zarzutów zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, z kolei przestępca podający się za funkcjonariusza publicznego "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Jak wyjaśnił rzecznik PK, podający się za żołnierza SKW L. od 16 do 19 września 2024 r. w gminie Czernica w województwie dolnośląskim "przeszkadzał działaniom mającym na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach prowadzonym w ramach akcji ratowniczej" realizowanej w wyniku wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie Dolnego Śląska.

- Jakub L. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Dziś będzie decyzja co do środków. Drugi mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony - dodał rzecznik PK.