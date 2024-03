Do Polski dotarła chmura saharyjskiego pyłu, która w najbliższych godzinach będzie się przemieszczała przez nasz kraj. Póki co zjawisko to jest najbardziej odczuwalne w Tatrach, gdzie doszło do nagłego wzrostu temperatury, a słońce jest lekko przyćmione. Turyści wybierający się z wyższe partie gór mogą zauważyć na śniegu żółte ślady drobnego piasku z północnej Afryki.