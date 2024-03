Wiadomo już, że Wielkanoc będzie bardzo ciepła , z temperaturami sięgającymi nawet około 24 stopni Celsjusza. Wiele wskazuje na to, że ocieplenie nie skończy się wraz z marcem. Pojawi się natomiast więcej opadów.

Kwiecień cieplejszy niż zwykle

We wtorek najchłodniej będzie na północy kraju oraz na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia będzie 10-11 stopni Celsjusza. W reszcie kraju termometry pokażą natomiast od 13 do 15 st. C. Kolejne dni będą podobne. Reklama

Mimo to pierwszy tydzień kwietnia zapowiada się na ciepły - wynika z najnowszej prognozy średnioterminowej opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z prognozy IMGW wynika, że na początku kolejnego miesiąca temperatury będą wyższe od średniej z lat 1991-2020. Możliwe, że anomalia temperatury powietrza wyniesie od 1,9 st. C na północy do nawet 4,6 st. C na południowym wschodzie. To oznacza, że o tyle stopni na tych terenach będzie cieplej niż zazwyczaj.

Zapomnimy o chłodzie?

Od 2 kwietnia przez kolejne dni najchłodniej będzie na północy i północnym wschodzie: od 8 do 10 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i południowym zachodzie termometry pokażą od 15 do 19 st. C.

Bardzo duże ocieplenie ma nadejść w pierwszą sobotę kwietnia. Możliwe że w niemal całym kraju będzie wtedy co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w centrum, na południu i zachodzie do około 24 stopni. Niedziela ma być chłodniejsza, z temperaturami od 13 do 18 stopni Celsjusza.

Pierwszy tydzień kwietnia ma być nie tylko ciepły, ale też mokry. Na północy ma padać najmocniej: prognozowana tam anomalia sumy opadu może wynieść do 252 proc. Na spokojniejszym wschodzie mimo wszystko również będzie padać mocniej niż zwykle: 121 proc. Reklama

Deszczowa wiosna w kwietniu

Wiele wskazuje na to, że nie tylko pierwszy tydzień kwietnia będzie cieplejszy. Również przez kolejne siedem dni temperatury mogą znacznie przekraczać średnią dla tego okresu. Według wskazań modelu pogodowego ECMWF anomalia średniej temperatury w drugim tygodniu kwietnia może wynieść od 2,2 do 4 stopni Celsjusza.

Deszczu wciąż będzie więcej niż zazwyczaj, zwłaszcza w centrum i na południu - tam suma opadów może wynieść 227 do 275 proc. średniej z lat 1991-2020. Od połowy miesiąca temperatury powinny zbliżyć się już do średniej dla tej pory roku. Trzeci tydzień kwietnia powinien pod tym względem być typowy.

Co ciekawe, pod koniec miesiąca będzie chłodniej niż zwykle o tej porze roku. Anomalia temperatury wyniesie od -0,4 do -3 stopni Celsjusza i o tyle może być chłodniej.

Prognozy IMGW wskazują, że cały kwiecień będzie bardziej mokry niż zwykle. Nie można wykluczyć, że będzie padać nie tylko deszcz, lecz również grad, a towarzyszyć im mogą także burze i silny wiatr.

Trzeba podkreślić, że prognozy średnio- i długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się przewidywania na okres do 7-10. Potem ich sprawdzalność znacząco spada. Reklama

