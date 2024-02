Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Smog w Bangkoku w pierwszej dziesiątce

Według serwisu IQAir stężenie szkodliwego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w Bangkoku przekracza ponad 12 razy roczną wartość zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Jak dodał gubernator, w co najmniej 20 z 50 dzielnic Bangkoku panować będzie szkodliwy dla zdrowia poziom pyłu zawieszonego. Wiele wskazuje na to, że z powodu spokojnej i bezwietrznej pogody w najbliższym czasie się to nie zmieni.