Prognoza pogody na Wielkanoc. Szykuje się rekord ciepła

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty. W rejonach podgórskich możliwe porywy do 65 km/h, na szczytach Tatr i Sudetów odpowiednio do 90 i do 100 km/h.

Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza nad morzem, ok. 10-11 stopni w centrum, do 14 stopni na południu kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty - porywy do 55 km/h. W rejonach podgórskich, na co zwrócił synoptyk, będą silniejsze, do 70 km/h. Na szczytach Tatr i Sudetów powieje jeszcze mocniej, w porywach odpowiednio do 100 km/h i do 120 km/h.