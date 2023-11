Stefan Krajewski, Mirosław Maliszewski, Czesław Siekierski i Zbigniew Ziejewski - to oni według Marka Sawickiego są kandydatami do objęcia stanowiska szefa ministerstwa rolnictwa. Marszałek senior zaznaczył, że on sam nie ubiega się o to stanowisko. - Funkcję ministra powinni sprawować politycy młodsi. To jest trudna i odpowiedzialna praca - mówił. Maliszewski z kolei przyznał, że "na razie się żadna propozycja nie pojawiła", natomiast Krajewski zaznaczył, że "nigdy w życiu wyzwań się nie bał i wciąż się nie boi".