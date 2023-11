Jak przekazano, w trakcie działań zatrzymani zostali obywatele Polski, Ukrainy, Iraku i Białorusi. Przestępcy zorganizowali proceder, w ramach którego migranci trafiali początkowo do Turcji i Iraku. Następnie byli transportowani na Białoruś, skąd nielegalnie przewożono ich do Polski. Część z osób, którym udało się przedostać do naszego kraju kierowała się dalej, głównie do Niemiec.