Protest rolników przed gmachem Sejmu przybrał niespokojny i konfliktowy charakter . Demonstranci sięgnęli po jajka i kostkę brukową , którą wcześniej wyrwali z ulicy Wiejskiej. Manifestujący twierdzą, że to reakcja na atak policji.

Strajk rolników. Policja wydała komunikat po niepokojących zajściach

"Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem" - czytamy we wpisie służb w mediach społecznościowych.

Z megafonów policyjnych słychać komunikat, że zgromadzenie jest nielegalne, a także ostrzeżenie o "przystąpieniu do działań". Na miejsce przyjechały kolejne kordony i armatka wodna.

Protest rolników w Warszawie. Policja starła się z demonstrantami

Nad manifestującymi lata policyjny śmigłowiec, a służby apelowały, by nie używać pirotechniki. - Wobec osób nie stosujących się do wydawanych na podstawie prawa poleceń, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje - brzmiał komunikat. Protestujący nie dostosowali się jednak do wezwań.