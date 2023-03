Protest niepełnosprawnych w Sejmie. Ostra wymiana zdań Hartwich i Witek

Wideo youtube

- Nasi kochani niepełnosprawni i rodzice, witajcie i czujcie się jak u siebie w Sejmie - rozpoczęła posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. - Tego nie usłyszy od tej strony - dodała, wskazując ręką na ławy Prawa i Sprawiedliwości.

Hartwich zaapelowała do marszałek Elżbiety Witek, by złożony we wtorek w Sejmie przez posłankę obywatelski projekt ustawy w sprawie osób z niepełnosprawnościami był procedowany podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

- Wierzymy mocno, że pani jako kobieta, jako matka przychyli się do tej prośby - powiedziała parlamentarzystka KO. - Zastanawiałam się czy powiedzieć "prośba" czy nawet "żądanie", ponieważ rodzice, którzy protestują dzisiaj w Sejmie mówią, że "żądają", by ten projekt został poddany pod głosowanie - dodała.

Następnie posłanka wyciągnęła spod mównicy plastikową koszulkę z kwotą 1217 złotych, będącą równowartością dofinansowania państwa dla osób z niepełnosprawnościami. - Ja się pytam, kto z państwa z parlamentarzystów z PiS-u, chciałby zamienić się na te pieniądze, na życie z osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnej egzystencji na miesiąc? - stwierdziła Hartwich.

Awantura w Sejmie. Ostra wymiana zdań między Hartwich a Witek

W tym momencie parlamentarzystce przerwała marszałek Elżbieta Witek. - Pani poseł, czy pani mnie słyszy? - powiedziała Witek do posłanki KO, która wciąż stała przy mównicy i kierowała swoje pytania do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości przy wyłączonym mikrofonie.

- Powiedziała pani, że godzinę temu złożyła pani podpisy (pod projektem ustawy - red.). Pani projekt obywatelski będzie procedowany tak, jak każdy inny projekt obywatelski zgodnie z procedurą, a mamy ich jeszcze kilka - przekazała Witek posłance Hartwich. - Pani wie, że w tej chwili musi być przeliczone 100 tys. podpisów. Wszystkie projekty obywatelskie mają obowiązek czytania w Sejmie i tak będzie z tym projektem - dodała marszałek.

Poseł Hartwich spytała Witek czy Sejm może potraktować jej projekt priorytetowo. - Pani poseł, proszę powiedzieć w takim razie innym obywatelom, że ich projekty są gorsze - odpowiedziała parlamentarzystce KO marszałek.