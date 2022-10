Prokuratura opublikowała zeznania wspólnika Falenty ws. afery taśmowej

Materiały ze śledztwa dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Ziobro: Zarzuty Tuska "nieprawdziwe, kłamliwe i insynuacyjne"

- Działając w interesie publicznym podjąłem decyzję o upublicznieniu procesowych relacji pana Marcina W. dotyczących materii, o której mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Donald Tusk. Zapoznanie się przez państwa z tymi materiałami w tej sytuacji, wobec tak daleko idących wniosków, jest ważne i doprowadzi państwa do wniosku, że prokuratura w tej sprawie nie działa z przyczyn politycznych, a wyjaśnia sprawy w sposób wolny od politycznych motywacji - mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas wtorkowego oświadczenia dla mediów.

Wcześniej tego samego dnia lider Platformy Obywatelskiej skomentował niedawne doniesienia "Newsweeka" na temat nagrań rozmów polskich polityków w warszawskich restauracjach w 2014 roku. Według informacji tygodnika, zanim taśmy wstrząsnęły krajową sceną polityczną, trafiły w ręce rosyjskich służb specjalnych.

Były premier podkreślił, że "prokuratura wszczyna śledztwo, ale wątek szpiegowski i rosyjski jest pomijany".

- Tylko komisja śledcza, niezależna od pana Ziobry i pana Kaczyńskiego, jest w stanie wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS - powiedział lider PO.

Kim jest Marcin W.?

Marcin W. to wspólnik Marka Falenty. Według tygodnika "Newsweek", w czerwcu 2021 roku złożył on zeznania w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. Jak czytamy, W. razem z Falentą był w 2014 roku w Kemerowie w Rosji. Mężczyzna zeznał w prokuraturze, że jego wspólnik "leciał do Kemerowa z prezentem, tj. nagraniami polskich polityków dla Rosjan".

Wcześniej Falenta miał prosić Marcina W., aby skontaktował się z Rosjanami i spytał, "czy są zainteresowani nagraniami różnych ważnych osób". Marcin W. relacjonował, że w Kemerowie, podczas imprezy w saunie z udziałem prostytutek, Falenta został poproszony o wyjście z przedstawicielem służb, a później w hotelu powiedział Marcinowi W., że "dogadał się z Ruskimi".

- Jak go spytałem, za ile i co im sprzedał, powiedział, że sprzedał wszystko, a za ile, to mi nie powie - miał zeznać. Tygodnik zauważył, że miesiąc później w Polsce wybuchła tzw. afera taśmowa i zostały opublikowane zapisy pierwszych rozmów.