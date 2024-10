Janusz Palikot zatrzymany. Jan Śpiewak chce go zobaczyć w kajdankach

Śpiewak dodał, iż on sam również został pozwany przez Palikota, który zażądał od niego 100 tys. złotych za nazwanie go "arcypatusem" czy "alkopatusem". Biznesmen oczekiwał, że Śpiewak trafi za to do więzienia. - Wygląda na to, że ograniczenie wolności nie dotknie mnie, a Janusza Palikota - stwierdził.