KPRP opublikowała pismo prezydenta adresowane do premiera. Andrzej Duda wskazuje w nim, że powołanie Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego przez Donalda Tuska na wniosek Adama Bodnara jest "rzekome".

"Stanowisko prokuratora krajowego zajmuje pan Dariusz Barsk i, gdyż nie został odwołany" w trybie przewidziany w ustawie - wskazuje głowa państwa. Prezydent podkreślił zarazem, że premier nie wystąpił do niego o stosowną zgodę na odwołanie szef PK, "czego bezwzględnie wymaga przepis ustawy".

Andrzej Duda krytykuje decyzje rządu ws. prokuratury. "Dariusz Barski pozostaje na stanowisku"

Andrzej Duda napisał również, że w związku z wątpliwościami, jakie pojawiały się wokół zmian w prokuraturze, wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie konfliktu do Trybunału Konstytucyjnego . Ten z kolei - jak wskazuje głowa państwa - miał wykazać "zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny".

Prezydent do premiera. "Polityka rządu prowadzi do ogromnego chaosu prawnego"

"W miejsce realizacji spoczywającego na Radzie Ministrów obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego, podejmowane bezprawne działania prowadzą - co podkreślają eksperci - do ogromnego chaosu prawnego, niszczącego praworządność, godzącego w interesy Rzeczypospolitej Polskiej i polskich obywateli - ofiar przestępstw" - napisał do premiera Andrzej Duda.