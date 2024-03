Na sugestię jednego z internautów, że decyzja zapadła "pod presją" Marcin Kierwiński zapewnił, że "wszystko (poszło - red.) zgodnie z planem i deklaracjami co do czasu".

Marek Boroń nowym Komendantem Głównym Policji: To ma być ewolucja

- Wiem, ile wyzwań stoi przed policją. Mam świadomość tego, co najbardziej boli policję, mówię tutaj o problemach kadrowych, procesie wyszkolenia i o tym, jak dzisiaj wygląda świat, w którym się znaleźliśmy. To zaszczyt, że mogę objąć prowadzenie polskiej policji. Zobowiązuję się, że wszystkie moje decyzje będą przemyślane. To ma być ewolucja, nie rewolucja - mówił wtedy Boroń.