Dwugłos w sprawie orędzia. "Jest wola porozumienia"

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP odniosła się w rozmowie z Interią do kwestii daty planowanego orędzia Andrzeja Dudy. - Orędzie jest instytucją konstytucyjną, inicjatywa jest po stronie pana prezydenta. Pan marszałek przyjął inicjatywę. To marszałek zwoła Sejm, jest tu wola porozumienia - powiedziała Małgorzata Paprocka.

Orędzie Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek: To dobry moment, by pewne sprawy podsumować

Do sprawy odniósł się także szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek . W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim potwierdził, że prezydent zdecydował się "skorzystać ze swojego konstytucyjnego uprawnienia i wygłosić w rocznicę wyborów parlamentarnych orędzie do Sejmu".

- Rok od wyborów to chyba dobry moment, by pewne sprawy podsumować - powiedział Mastalerek, dodając, że będzie coś w stylu "State of the Union", czyli dorocznego wystąpienia praktykowanego przez prezydentów USA.