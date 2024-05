Protest rolników w Sejmie. Propozycja prezydenta

Rolnicy u prezydenta. Jasna deklaracja w sprawie protestu

Rolnicy - według deklaracji - nie zamierzają wracać do Sejmu, żeby protestować. - My jako organizacja - jeżeli będą tam jakieś rozmowy - to chętnie wrócimy (do Sejmu - red.), ale już nie strajkować, tylko po prostu na rozmowy z posłami, z ekipą rządzącą - podkreślał Borowiak.