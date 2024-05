Protest rolników. Związkowcy z Sejmu przerwali strajk głodowy

Do środy w gmachu Sejmu protestowali także przedstawiciele ze Związku Rolniczego "Orka" - to 11 członków organizacji, którzy od 9 maja domagali się spotkania z premierem o unijnym Zielonym Ładzie. Do Sejmu weszli na przepustki zgłoszone przez Konfederację oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od ubiegłego tygodnia prowadzili strajk głodowy.