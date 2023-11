- Bardzo dziękuję, to było dobre dla Polski osiem lat . Będę powtarzał to w nieskończoność: Panie Premierze był pan osiem lat w rządzie, przez sześć jako premier, wcześniej wicepremierem, ministrem finansów. Proszę przezkazać słowo dziękuję pani premier Beacie Szydło - powiedział po ceremonii Andrzej Duda.

Mateusz Morawiecki zaprzysiężony na premiera. Co teraz?

Jeśli ta misja się nie powiedzie to do gry wkracza Sejm i wybiera swojego kandydata na szefa rządu wraz z Radą Ministrów. Potrzebna jest do tego - tak samo jak w przypadku premiera desygnowanego przez prezydenta - bezwzględna większość głosów (w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów).