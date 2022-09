Prezydent Andrzej Duda oraz szef ministerstwa obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział w uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. - Sztandar jest symbolem odwagi, męstwa i honoru - to są cechy, którymi wyróżniają się żołnierze Wojska Polskiego - powiedział wicepremier.

Wojskowy sztandar wręczył osobiście prezydent. Matką chrzestną sztandaru została małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym prof. Andrzej Maczek, syn generała Stanisława Maczka.

Prezydent: Zadaniem Dowództwa jest budowa potencjału obronnego i bezpieczeństwa Polski

- Sztandar gromadzi. Wokół sztandaru grupują się żołnierze. Sztandar jest znakiem. Sztandar jest centrum. Dlatego nadawany jest tym, którzy się sprawdzili, tak jak sprawdziło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przez osiem lat swojego działania, realizacji zadań od 2014 roku Dziękuję za to - powiedział prezydent podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Reklama

Duda mówił też o wyzwaniach Dowództwa na przyszłość, które stawia nowa ustawa o obronie ojczyzny.

- Zadania, które stoją dzisiaj przed Dowództwem, są niezwykle doniosłe i waga ich z całą pewnością będzie w przyszłości odczytywana jako historyczna. To zbudowanie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby w obecnej, tak bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w dobie wojny wywołanej agresją rosyjską na Ukrainę, aby to bezpieczeństwo zostało zbudowane na takim poziomie, by w sensie militarnym Polska nie była zagrożona - podkreślił prezydent.

Jak zauważył, to właśnie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych będzie odpowiadało za proces wprowadzenia nowego uzbrojenia do polskiej armii, za zwiększanie liczebności polskiej armii, a także tworzenie i umacnianie nowych jednostek.

Błaszczak: Od 2015 roku wojsko jest "coraz silniejsze"

Według szefa MON ważne jest, aby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt. - To jest element kluczowy dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, a więc jest to element kluczowy też dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział Błaszczak. Dodał, że od 2015 roku wojsko "jest coraz silniejsze".

Zdjęcie Prezydent RP wręcza sztandar wojskowy Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych / Aleksiej Witwicki / Agencja FORUM

- Nie zawsze tak było. Do 2015 roku jednostki wojskowe były likwidowane, wręcz słyszałem, że dowódcy byli nagradzani jeżeli wyzbywali się nieruchomości, które były przeznaczone dla wosjka - powiedział.

Dobrowolna służba wojskowa. Ponad 16 tys. zgłoszeń

Błaszczak zaznaczył, że przyjęta w tym roku przez Sejm ustawa o obronie ojczyzny "jest fundamentem do tego, żeby rozwijać liczebnie WP". - Już ponad 16 tysięcy zgłoszeń napłynęło do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - poinformował. "To są ludzie, którzy poważnie traktują swoje obowiązki wobec ojczyzny" - dodał.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych / Leszek Szymański / PAP

Oprócz liczebności - zaznaczył szef MON - Wojsko Polskie musi być odpowiednio wyposażone, aby skutecznie odstraszać agresora. Dlatego będzie dysponowało m.in. czołgami Abrams i śmigłowcami Apache, które trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej.

- To będzie dywizja zbudowana na wzór dywizji amerykańskiej. Ta siła dywizji będzie stanowić zaporę nie do przerwania. To jest niezwykle istotne i stanowi o obronie naszej ojczyzny poprzez odstraszanie agresora - podkreślił.