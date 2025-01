"Pamięta pan jeszcze, który prezydent najmocniej wspierał Ukrainę w tej kwestii?" - dopytywał premier, wyraźnie nawiązując do postawy Lecha Kaczyńskiego wobec wschodniego sąsiada Polski .

Wpis Donalda Tuska to reakcja na tezy Karola Nawrockiego stawiane podczas środowego wywiadu w "Gościu Wydarzeń" Polsat News . Kandydat na prezydenta dopytywany o kwestię akcesji Ukrainy do NATO stwierdził, że obecnie "nie widzi Ukrainy w żadnej strukturze" . Sugerował, że najpierw ukraiński rząd powinien rozliczyć się z kwestiami historycznymi dotyczącymi zbrodni wołyńskiej.

Donald Tusk reaguje na słowa Karola Nawrockiego o Ukrainie

- Ani w Unii Europejskiej , ani w NATO - do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków spraw cywilizacyjnych. Nie może być częścią międzynarodowych sojuszy państwo, które nie jest w stanie rozliczyć się z bardzo brutalnej zbrodni na 120 tys. swoich sąsiadów - podkreślił Nawrocki.

Karol Nawrocki: Przeżyliśmy już kilkanaście potencjalnych przełomów w tej sprawie

Karol Nawrocki odniósł się też do porozumienia ws. ekshumacji zawartego między Radosławem Sikorskim a ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą. Kandydat ocenił, że to "niepotrzebny wyskok szefa polskiego dyplomacji". Stwierdził też, że kwestia była "wprowadzona do wewnętrznej kampanii" w czasie prawyborów prezydenckich w KO pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a szefem polskiego MSZ.