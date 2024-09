Krótko po godzinie 7 szef rządu rozpoczął posiedzenie sztabu kryzysowego . W naradzie po raz pierwszy udział wzięła minister edukacji narodowej, która ma nadzorować proces zielonych szkół dla uczniów z terenów powodziowych. Następnie służby zdały raport z ostatnich godzin, wśród ich przedstawiciele pojawili się: dyrektor Wód Polskich, szef IMGW , a także zastępca Komendanta Głównego PSP. To właśnie po wystąpieniu Pawła Frysztaka głos niespodziewanie zabrał premier .

- Przepraszam za uwagę techniczną, ale to może być ważne dla mieszkańców Wrocławia - rozpoczął szef rządu.

- Mamy podgląd na telewizje i tam w jednej stacji jest błąd, który może wywołać niepokój u ludzi. Nie ma żadnej fali na zbiorniku w Mietkowie. Chodzi o miejscowość w Lubuskiem, czyli ta fala kulminacyjna będzie w Nietkowie. To zupełnie gdzie indziej niż Mietkowie - zwrócił uwagę Donald Tusk .

Powódź 2024. Wpadka TVP Info. Premier: To jest na czerwonym pasku

- Chcę uspokoić mieszkańców Wrocławia , bo już raz przeżywaliśmy emocje ze zbiornikiem w Mietkowie. Tam zaraz daliśmy, zwróciliśmy uwagę, żeby to zmienić. Jest na czerwonym pasku , jeszcze raz chce uspokoić mieszkańców Wrocławia : Nie chodzi o zbiornik w Mietkowie, to inna miejscowość: Nietków w Lubuskiem - wskazał.

- Uspokajamy mieszkańców Mietkowa i wszystkich innych miejsc na linii Bystrzycy aż do Wrocławia - powiedział Tomasz Siemoniak .

Powódź 2024. Mietków padł ofiarą dezinformacji

Zbiornik w Mietkowie - to największe jezioro zaporowe utworzone przez wybudowanie zapory na rzece Bystrzycy, około 25 km na południowy zachód od granic Wrocławia. To jedna z barier broniących stolicę Dolnego Śląska przed wielką wodą.

We wtorek na jednym z posiedzeń sztabu kryzysowego Jacek Sutryk informował, że na zaporze doszło do awarii i konieczna jest ewakuacja lokalnej ludności. Jeszcze na tej samej naradzie te doniesienia dementował premier. "Nie potwierdzamy pęknięcia lub uszkodzenia obwałowań lub innych części budowli hydrotechnicznych zbiornika Mietków. Aktualnie zbiornik cały czas pracuje zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami"- przekazało w tym samym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.