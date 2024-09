Donald Tusk podczas wieczornego sztabu kryzysowego powiedział, że od jednej z mieszkanek Opatowic dostał niepokojącą wiadomość na Instagramie. Zwrócił się w tej sprawie do wojewody dolnośląskiego i prezydenta Wrocławia. - Jakbyście sprawdzili, czy dzwoniła i czy pisała do kogoś wcześniej, jakbyście mnie zwolnili z tego obowiązku, to wtedy może łatwiej nam będzie udrożnić kanały - powiedział.