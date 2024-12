Media: Dariusz Wieczorek ujawnił dane sygnalistyki. Resort wydał oświadczenie

"Z szacunkiem podchodzimy do każdej osoby, której celem jest dobro polskich uczelni" - czytamy. Odnosząc się do informacji ujawnionych przez Wirtualną Polskę, Natalia Żyto stwierdziła, że resort nadzoruje działalność autonomicznych uczelni i jest zobowiązane działać w zgodzie z obowiązującym prawem.

Sygnalistka oskarżona o donosicielstwo. Sprawą zajęła się prokuratura

W czwartek Wirtualna Polska ujawniła, że szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim zwróciła się do ministra Dariusza Wieczorka z informacją o nieprawidłowościach , do których jej zdaniem miało dojść na tej zachodniopomorskiej uczelni.

Sprawę komentował również poseł PiS Dariusz Matecki. "Właśnie po to mamy art. 21 ustawy: Poseł lub senator nie może być zobowiązany do udzielania informacji o osobie, która przekazała mu określone informacje lub przedstawiła opinię. Przepisu art. 163 Kodeksu postępowania karnego2) nie stosuje się. To ochrona sygnalistów. Wieczorek nawet to złamał. Jeśli macie informacje o działaniach bandy Tuska, które są sprzeczne z prawem - zapraszam do kontaktu" - napisał.