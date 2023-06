Premier: Powiedzieliśmy "stop" polityce odwróconego Janosika

W Kaliszu w poniedziałek rozpoczęło się Wielkopolskie Forum Samorządowe organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Gośćmi są m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Premier: Nikt nie powie, że nie wyszliśmy z rozwiązaniami dla Polski lokalnej

- Nasz rząd promuje politykę samorządową - 3 x W - wspólnota, wsparcie i współdziałanie. Nie wierzę, że tylko my jako rządzący możemy zrobić wielką zmianę w działaniu samorządów - podkreślił szef rządu.

Jego zdaniem "troska o ojczyznę zaczyna się od troski o własną gminę".

- Dlatego powiedzieliśmy "stop" polityce odwróconego Janosika. Co to oznacza? (...) Cały system finansowy był skonstruowany tak, że do bogatych miast i miejsc płynął jeszcze większy strumień pieniędzy. Czyli "zabrać biednym, dodać bogatym" - wyjaśnił Morawiecki.

- Codziennie rozmawiam z inwestorami ws. nowych inwestycji w całej Polsce. To rozmowa nie tylko o Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie, to rozmowa także o Kaliszu czy Ostrowie Wielkopolskim. (...) Można nie zgadzać się z nami co do różnych rozwiązań, ale chyba nikt nie powie, że nie wyszliśmy z propozycją dla Polski lokalnej - podkreślił.

Morawiecki podkreślił, że "nasza ojczyzna jest sumą małych ojczyzn".

- Nie jest sztuką rozwijać to, co jest dobrze rozwinięte. Te głośne, wielkie miasta, które czasem narzekają, nadal rozwijają się najszybciej. Sztuką jest dać perspektywy rozwojowe tym, którzy nie są dziś na pozycji lidera, potrzebującym motoru, by ruszyć - dodał.

"Deszcz inwestycji'

Szef rządu przypomniał, że jego rząd "na całą Polskę sprowadził deszcz inwestycji, o których trudno było wcześniej marzyć".

- Niektórzy mieszkańcy mówią, że czekali na nie kilkadziesiąt lat. Gdy to słyszę, oprócz wzruszenia czuję też, że to dobry kierunek inwestycji - przyznał.

Premier podał, że "inwestycje i obniżki podatków są możliwe dzięki uszczelnieniu finansów publicznych".

- Wcześniej budżet przeciekał jak durszlak. Za naszych poprzedników nie było dostępnych takich środków - stwierdził.

Premier: Polska bez samorządów jest jak statek bez silników

Morawiecki przypomniał o szeregu kryzysów, jakie spotkały Polskę.

- Mogę przyrównać je do plag egipskich - COVID-19, kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, inflacja, Białoruś... - wyliczał.

- Jednak jak spojrzymy do tabel z budżetem to jasno wychodzi, że u wielu z was nadwyżki budżetowe są nieporównywalnie większe - mówił, zwracając się do samorządowców.

Premier zaznaczył, że "Polska bez samorządów jest jak statek bez silników. Będzie się utrzymywać na wodzie, ale nie dotrze do portu".