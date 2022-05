We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W projekcie zawarto pakiet zmian dla osób posiadających kredyty hipoteczne.

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Morawiecki podkreślił, że "bezpieczeństwo finansowe Polaków to absolutny priorytet rządów Prawa i Sprawiedliwości".

- Wiemy, że czasy są trudne. Najpierw pandemia, a teraz 'putinflacja' - to wszystko zagraża stabilności finansowej polskich rodzin - mówi szef rządu. - W takim momencie rząd musi ruszyć ze wsparciem. Skutki 'putinflacji' szczególnie odczuwają rodziny z kredytem hipotecznym. Ten kredyt miał być szansą na dom, a stał się dla wielu obciążeniem ponad siły - dodał. - Nie dopuścimy, żeby skutki działań Putina i Rosji pokrzyżowały Polakom plany na przyszłość i zrujnowały ich marzenia - podkreślił.

Pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Rząd przyjął rozwiązania

Morawiecki przypomniał, że trzy tygodnie temu zapowiedział pakiet wsparcia dla kredytobiorców. - Dziś przekuwamy te słowa w czyny - powiedział. - Rząd przyjął rozwiązania, które dadzą ulgę tysiącom polskich rodzin - mówił premier.

- Po pierwsze: każdy będzie mógł skorzystać z ośmiu miesięcy wakacji kredytowych, bez dodatkowych warunków i opłat. Po drugie: rodziny w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymają wsparcie w spłacie kredytu nawet do 2 tysięcy złotych miesięcznie na prostych zasadach, bez zbędnych formalności. Po trzecie: zobowiązujemy banki do tego, by wzięły większą odpowiedzialność za wsparcie kredytobiorców. Jedziemy przecież na tym samym wózku i musimy się wspierać. Czas, żeby wszyscy to zrozumieli. Nie da się nikogo zmusić do solidarności, ale instytucje zaufania publicznego mają pewne zobowiązania wobec społeczeństwa - powiedział Morawiecki.

Dodał, że "odpowiedzialne państwo musi wywiązywać się z roli gwaranta tych zobowiązań", a wybierając PiS "Polacy wybrali konkretny model państwa, państwa, w którym rząd, Sejm i administracja służą obywatelom, reagują na ich potrzeby i bronią ich interesów". - Tym różnimy się od naszych poprzedników. W centrum naszego zainteresowania zawsze będą Polacy. My wiemy, że pracujemy dla państwa, a nie dla grup interesów i ich lobbystów. Nie omijamy trudnych tematów i problemów, tylko stawiamy im czoła i dotrzymujemy słowa - dodał Morawiecki.

Wakacje kredytowe. Kto może skorzystać z rozwiązania?

Jak poinformował we wtorek resort finansów wśród proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań, jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy; kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu np. kredytobiorca, którego miesięczna rata wynosi 2400 zł, zmniejszy swoje obciążenie o 19 tys. 200 zł.

W projekcie są także przepisy, dotyczące zastąpienia obecnie używanego przez banki wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem, a także rozwiązania, których celem jest zwiększenie wartości środków, wpłacanych przez banki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - budżet FWK ma się zwiększyć do ponad 2 mld zł w 2022 r. i ma móc zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych.

