Powódź sparaliżowała ruch pociągów do Czech. PKP wydało komunikat

Pociągi międzynarodowe z Polski do Czech zostały wstrzymane do odwołania - przekazało PKP Intercity. Spółka wskazała, które składy nie dotrą na miejsce, a także w jaki sposób pasażerowie będą mogli dojechać do swoich stacji docelowych.