Most w Głuchołazach i granica zamknięte. "Sytuacja jest dynamiczna"

Most w Głuchołazach został zamknięty - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że nie ma dojazdu z miasta do granicy. Polska policja zawraca kierowców na wysokości parkingu na Kolonii Jagiellońskiej. Po czeskiej stronie samochody zawracają lokalne służby. Sytuacja jest dynamiczna.