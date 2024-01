Pogoda w najbliższych dniach ulegnie zmianie. Wszystko to z powodu wiru polarnego, który pędzi w naszym kierunku.

Wspomniane zjawisko do Europy przyniesie nie tylko odwilż, ale też potężne wichury - porywy wiatru miejscami będą sięgały nawet 140km/h.

Pogoda w Polsce. Wir polarny przyniesie odwilż

Po chłodnej nocy z soboty na niedzielę w pogodzie nadejdzie ocieplenie. W niedzielę o 6 rano najchłodniej było na południowo-zachodnich krańcach kraju (-10,2 st. C), a najcieplej w Pomorskiem - tam odnotowano temperaturę na poziomie 1,5 st. C. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie z kolei od -3 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie.

W niedzielę IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla większości województw w całej Polsce - nie obejmują one jedynie południowo-zachodniej części kraju, a także samych południowych krańców województwa podkarpackiego.

Tam, gdzie wydano alerty, głównym zagrożeniem będą w niedzielę trudne warunki drogowe - meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem i apelują do kierowców o ostrożność.

Pogoda. Wir polarny uderzy wichurami

Według najnowszej prognozy pogody chwilowo ustąpi także silny wiatr. Porywy nie powinny przekraczać 50 km/h. Wyjątkiem będą jedynie tereny nadmorskie, gdzie pojawią się silniejsze porywy - do 65 km/h. W całym kraju będzie stosunkowo pogodnie, zachmurzenie występować będzie jedynie w centrum i na północy Polski - gdzieniegdzie umiarkowane, okresami duże.

Do końca niedzieli niewielkie opady śniegu pojawią się tylko na północnym wschodzie, by w poniedziałek przerodzić się w opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie niewykluczony deszcz marznący powodujący gołoledź.

Prognoza meteorologiczna nie pozostawia jednak wątpliwości - nadchodzi odwilż, a wraz z nią pojawią się także wichury. "Będzie cieplej, temperatura w dzień od 0 na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie dość silny i silny, nad morzem nawet bardzo silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru do 70 km/h, na obszarach podgórskich do 80 km/h, a nad morzem do 90-95 km/h" - prognozuje IMGW.

Prognoza pogody. Wichury dopiero nadeją

W poniedziałek temperatura w kraju wyniesie od 1 st. C do 9 st. C, a w kolejnych dniach nawet 12 st. C. W środę Polska dostanie się pod wpływ kolejnego układu niżowego, który przyniesie wzrost temperatury, ale także silny wiatr. "Z każdym dniem będzie coraz cieplej, nawet kilkanaście stopni, ale przypłacimy to częstymi i obfitymi opadami oraz wichurami" - czytamy na portalu Twoja Pogoda.

Wichury najmocniej dadzą się Polakom we znaki właśnie w środę, wiatr może przekroczyć prędkość 100 km/h. Porywom towarzyszyć będzie deszcz, na lokalnie nawet burze.

Z powodu wiru polarnego, który będzie rządził pogodą w Polsce, w ostatnich dniach stycznia i na początku lutego należy przygotować się na łagodniejsze temperatury, ale i częste opady. Z końcem tygodnia wichury ustąpią, ale weekend oraz kolejne dni zapowiadają się deszczowo - jedynie pojedyncze dni będą bardziej pogodne.

