Mrozy zaczynają wycofywać się z Polski. Chociaż noc z wtorku na środę była jeszcze wyjątkowo mroźna, szczególnie w Kłodzku, gdzie zanotowano prawie -20 stopni Celsjusza, to jednak ocieplenie jest faktem .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda mocno się zmieni. Początek już w środę

Zmiana w pogodzie już się dokonuje. W środę w ciągu dnia na południu kraju będzie jeszcze około -13 st. C, lecz cieplej będzie w centrum (-4, -3 st. C) oraz na północy: do 2 stopni Celsjusza. Nawet na Suwalszczyźnie ma być powyżej zera. Synoptyk IMGW Jakub Gawron zdradził Interii, że w najbliższym czasie Polska podzieli się na chłodniejsze południe i cieplejszą północ. Mrozy stopniowo będą odpływać z naszego kraju i cieplej będzie na większości terytorium.