Potężne opady deszczu, które w ostatnich kilkunastu godzinach nawiedziły m.in. województwo śląskie, spowodowały, że wiele ulic w Bielsku-Białej znalazło się pod wodą . Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał we wtorek rano sumę opadu za ostatnie godziny.

Potężne opady deszczu w Bielsku-Białej. Ulice pod wodą

Dla powiatu żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego a także dla miasta Bielsko-Biała wydano trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed silnym deszczem z burzami. "Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad" - podkreślono. Alert obowiązuje do godziny 22.