Rzeki się uspokajają

IMGW zwraca uwagę, że na Wiśle nastąpi wzrost poziomu wody . Będzie on znaczący od Zawichostu. Wezbraną wodę odnotowuje się również na Odrze . Stan ostrzegawczy obecnie przekroczony jest na czterech stacjach w dorzeczu Wisły oraz dwóch w dorzeczu Odry .

Alerty na niektórych rzekach

Tam groźba wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych może się utrzymywać do piątku.

Według prognoz hydrologów do gwałtownego wzrostu stanów wody może też dochodzić w najbliższych dniach na Wiśle od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej w województwie świętokrzyskim oraz od ujścia Kamiennej do Dęblina na Lubelszczyźnie. Na tych terenach obowiązuje alert hydrologiczny pierwszego stopnia.