Pogoda na wakacje: Będzie gorąco od samego początku

Deszczowy i burzowy czerwiec mógł sprawić, że wiele osób zwątpiło w to, czy zbliżające się lato będzie tak samo gorące, jak w ostatnich latach. Okazuje się, że przed upałami na pewno nie uciekniemy, i to we wszystkich letnich miesiącach.