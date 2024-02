"Ponieważ to procedura pisemna, wymagana jest jednomyślność , potem KPO musi być zaakceptowane przez Radę, czyli stolice (państw UE - red.), większością głosów, fundusze strukturalne nie wymagają akceptacji Rady" - donosi Andrzej Wyrwiński.

Fundusze dla Polski. Ursula von der Leyen złożyła deklarację

W kolejnych zdaniach zadeklarowała, że w przyszłym tygodniu zapadną decyzje ws. dwóch funduszy, które pozostawały dla Polski zablokowane. - Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski pochodzących z funduszy Next Generation i Funduszy Spójności - wskazywała, podkreślając, że to "dobra wiadomość dla Europy i dla Polski".