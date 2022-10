Jak wynika z najnowszego sondażu parlamentarnego, przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, do urn poszłoby 53,5 proc. badanych.

Najnowszy sondaż parlamentarny. PiS ze sporą przewagą

Zgodnie z wynikami sondażu, na PiS chciałby teraz głosować 32,1 proc. respondentów. To o 1,7 pkt. proc. mniej w porównaniu do poprzedniego sondażu sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu - ze stratą 7,4 pp. - znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 24,7 proc. To o 1,5 pkt. proc. mniej niż w ostatnim sondażu parlamentarnym.

Na podium zalazłaby się także Polska 2050, na którą chciałoby głosować 14 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt. proc.).

Z najnowszego sondażu parlamentarnego wynika ponadto, że na czwartym miejscu w rankingu znalazła się Lewica z 7,2 proc. poparciem (spadek o 1,6 pkt. proc.). Do Sejmu weszłaby także PSL-Koalicja Polska z 6,7 proc. poparcia (wzrost o 1,1 pkt. proc.).

Poza Sejmem znalazłaby się Konfederacja, która w najnowszym badaniu uzyskała 3,5 proc. poparcia (o 1,5 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Na Agrounię głosowałoby z kolei 1,1 proc. ankietowanych.

Najnowszy sondaż. PiS niemal 50 mandatów więcej od KO

10,7 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, na kogo oddać swój głos w wyborach, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Wiadomo też, jak wyniki sondażu przełożyłyby się na miejsca w Sejmie. I tak PiS zdobyłby - 192 mandaty (o 1 więcej niż po poprzednim badaniu); KO - 143 mandaty (bez zmian); Polska 2050 - 72 mandatów (o 7 mandatów więcej); Lewica - 27 mandatów (o 8 mniej); PSL-Koalicja Polska - 24 mandaty (o 9 więcej).

W wyborach nie brałoby udziału 38,2 proc. respondentów (z czego 17 proc. twierdzi, że zdecydowanie nie weźmie udziału w głosowaniu. 8,3 proc. uczestników badania nie potrafiło odpowiedzieć, czy poszłoby na wybory).

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 października 2022 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.