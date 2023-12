Posłowie zajmowali się w środę poselskim projektem Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 dot. zamrożenia cen energii do 30 czerwca 2024 roku . Przed procedowaniem tego druku z projektu wycofane zostały kontrowersyjne zapisy dot. farm wiatrowych . Decyzją liderów sejmowej większości, będą one przedmiotem prac jako osobna ustawa, w ramach projektu przyszłego rządu.

Posłanka PiS: Podziwiam Niemców

Bartuś zaznaczyła jednak, że nie może pogodzić się z tym, że "posłowie wybrani do polskiego parlamentu też w polskim parlamencie reprezentują niemiecki interes". - To nie kwestia nienawiści, tylko tak nie powinno być - podkreśliła.

Na koniec zapytała, co determinuje, że zamrożenie cen prądu ma obowiązywać tylko do końca czerwca, a nie - tak jak proponuje PiS - do końca przyszłego roku. - Wybory samorządowe czy europejskie? - zasugerowała.

Ceny prądu, gazu i ciepła. Sejm zdecydował

W środę na posiedzeniu Sejmu odrzucono rządową ustawę o zamrożeniu cen energii. Z kolei przyjęto projekt poselski, złożony przez sejmową większość i skierowano go do prac komisyjnych.

Pierwotnie projekt zawierał także przepisy dotyczące stawiania farm wiatrowych i wiatraków w Polsce. Spotkało się to z krytyką ze strony PiS-u. Jednakże we wtorek późnym wieczorem KO wprowadziła autopoprawkę do projektu wykreślającą z pierwotnej wersji kwestie związane z farmami wiatraków. O tym, że tak ma się stać Interia informowała nieoficjalnie we wtorek. Jak usłyszeliśmy, była to osobista decyzja Donalda Tuska. Tzw. kwestia wiatrakowa nie zniknie jednak z agendy, ale będzie procedowana w normalnym trybie - jako projekt rządowy, z pełnymi konsultacjami.