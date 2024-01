"Ja się zapisałam, bo oczywiste jest dla mnie, że Polska musi się rozwijać" - napisała Paulina Matysiak z partii Razem, ogłaszając, że dołączyła do powstałego z inicjatywy posła PiS Marcina Horały zespołu parlamentarnego "Tak dla rozwoju. CPK - atom - porty". "Jak będzie pani poseł dawała tyle dowodów rozsądku i przyzwoitości, co ostatnio, to obawiam się nieprzyjemnych konsekwencji ze strony wiadomo której" - skomentował krótko inny poseł PiS Paweł Szrot.