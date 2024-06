Wcześniej jednak szef Rady poddawał w wątpliwość szanse na przyznanie niezbędnych do nadawania przez kolejne 10 lat zezwoleń.

KRRiT przyznało koncesję TVN Style. Wcześniej decyzję kwestionował Maciej Świrski

Jak wyjaśniono, chodzi o art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Głosi on, że podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio - red.) więcej niż 49 proc. udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce .

Koncesja dla TVN Style. KRRiT wskazała na wątpliwości prawne

W oświadczeniu KRRiT stwierdzono, że "wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniono Ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej w spółce posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu do 49 proc., a w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 100 proc.".