Tak zwana ETA, czyli Elektroniczna Autoryzacja Podróży to dokument uprawniający do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii . Procedura zaczęła obowiązywać w 2024 roku i początkowo obejmowała obywateli sześciu państw Rady Krajów Zatoki Perskiej.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży jest ważna przez dwa lata lub do czasu wygaśnięcia paszportu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Warto podkreślić, że pełni rolę e-wizy turystycznej i nie uprawnia do podjęcia pracy ani długoterminowego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest wzmocnienia bezpieczeństwa procesu migracyjnego i zwiększenie kontroli nad podróżnymi.

Podwyższenie ceny za Elektroniczną Autoryzację Podróży zapowiedział brytyjski rząd. Jak informują brytyjskie media, do Izby Gmin wpłynęła propozycja zmiany legislacyjnej, która zakłada zwiększenie opłaty za ETA do 16 funtów. Podwyżka miałaby za zadanie zmniejszyć zależność systemu migracyjnego i granicznego od finansowania przez podatników.

Dokument uprawnia do wielokrotnego wjazdu do Wielkiej Brytanii w ciągu dwóch lat oraz pobytu na jej terenie do sześciu miesięcy, w celach odwiedzin rodziny i przyjaciół, biznesowych lub na studia krótkoterminowe. Elektroniczna Autoryzacja Podróży jest cyfrowo podpinana do paszportu podróżnego. Wniosek o jej wydanie można składać poprzez aplikację "UK ETA App" lub stronę internetową.